إصابة 7517 شخص بكورونا في أوكرانيا خلال يوم

كييف، 23 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)

ارتفعت حالات الاصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في أوكرانيا.

افادت وكالة أذرتاج نقلا عن وزارة الصحة الاوكرانية ان 7517 شخص أصيب بالفيروس التاجي خلال الساعات الـ24 الماضية، ليصل عدد المصابين الاجمالي الى 330 الف و396 شخص حتى الآن.

ارتفعت حالات الوفاة من مرض كوفيد 19 الى 137 ألف و538 شخص.

وسجل أكبر عدد من الإصابات في مناطق لفيف وترانسكارباثيا ودونيتسك وفولين وريفني.

يذكر انه تم تمديد فترة الحجر الصحي حتى 31 ديسمبر بسبب تدهور الوضع المرتبط بفيروس كورونا في أوكرانيا.