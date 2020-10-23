  • الرئيسية
    • / سياسة

    سياسة


    أذربيجان تسقط 4 طائرات أرمينية بدون طيار

    ٢٣.١٠.٢٠٢٠ [١٢:٢٣]

    باكو، 23 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)

    أسقطت وحدات الدفاع الجوي الاذربيجاني 4 طائرات بدون طيار للقوات المسلحة الارمينية في 23 أكتوبر من الساعة 03:00 الى الساعة 09:00، حسبما أفادته وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الدفاع الأذربيجانية.

    AZERTAG.AZ :أذربيجان تسقط 4 طائرات أرمينية بدون طيار
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٢٣.١٠.٢٠٢٠ [١٨:١٠]
    مناطقنا المحررة من الاحتلال الأرميني
    ٢٣.١٠.٢٠٢٠ [١٧:٥‎٣]
    وزارة الدفاع: الجيش الأذربيجاني لا يطلق النار على المدنيين والبنية التحتية
    ٢٣.١٠.٢٠٢٠ [١٧:٥‎٠]
    وزارة الدفاع: تدمير القوى البشرية والمدرعات للعدو
    ٢٣.١٠.٢٠٢٠ [١٣:٠٥‎]
    الجيش الاذربيجاني يسقط طائرة مسيرة ارمينية أخرى 
    أذربيجان تسقط 4 طائرات أرمينية بدون طيار