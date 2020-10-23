أذربيجان تسقط 4 طائرات أرمينية بدون طيار
AzerTAg.az
٢٣.١٠.٢٠٢٠ [١٢:٢٣]
باكو، 23 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)
أسقطت وحدات الدفاع الجوي الاذربيجاني 4 طائرات بدون طيار للقوات المسلحة الارمينية في 23 أكتوبر من الساعة 03:00 الى الساعة 09:00، حسبما أفادته وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الدفاع الأذربيجانية.
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