  • الرئيسية
    • / أخبار عالمية

    أخبار عالمية


    1759 إصابة و5 وفيات من كورونا في جورجيا

    ٢٣.١٠.٢٠٢٠ [١٢:٣٦]

    تبيليسي، 23 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)

    ازدادت حالات الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في جورجيا بواقع 1759 حالة إصابة أخرى خلال مدة 24 ساعة أخيرة ليصل عدد المصابين بالعدوى الى 24 ألفا و562 شخص.

    قالت حكومة جورجيا في بيان نشرته على موقع خاص منشأ بصدد عدوى الفيروس التاجي على العنوان stopcov.ge إن 183 مصاب من الوباء توفي في جميع انحاء البلد وتعافى 9 آلاف و751 مصاب من الوباء.

     

    AZERTAG.AZ :1759 إصابة و5 وفيات من كورونا في جورجيا
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٢٣.١٠.٢٠٢٠ [١٨:١٠]
    "التعاون الإسلامي" تدين استمرار الهجوم المنظم على مشاعر المسلمين بالإساءة إلى الرموز الدينية وفي شخص الرسول (ص)
    ٢٣.١٠.٢٠٢٠ [١٤:١٨]
    2474 اصابة بكورونا في أرمينيا
    ٢٣.١٠.٢٠٢٠ [١٣:٠٦]
    2102 إصابة بكورونا في تركيا خلال يوم
    ٢٣.١٠.٢٠٢٠ [١٢:٠٣]
    إصابة 7517 شخص بكورونا في أوكرانيا خلال يوم
    1759 إصابة و5 وفيات من كورونا في جورجيا