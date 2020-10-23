تبيليسي، 23 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج) ازدادت حالات الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في جورجيا بواقع 1759 حالة إصابة أخرى خلال مدة 24 ساعة أخيرة ليصل عدد المصابين بالعدوى الى 24 ألفا و562 شخص. قالت حكومة جورجيا في بيان نشرته على موقع خاص منشأ بصدد عدوى الفيروس التاجي على العنوان stopcov.ge إن 183 مصاب من الوباء توفي في جميع انحاء البلد وتعافى 9 آلاف و751 مصاب من الوباء.

AZERTAG.AZ : 1759 إصابة و5 وفيات من كورونا في جورجيا

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