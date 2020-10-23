الجيش الاذربيجاني يسقط طائرة مسيرة ارمينية أخرى 

باكو، 23 أكتوبر، أذرتاج

أسقط الجيش الاذربيجاني طائرة مسيرة تكتيكية أخرى للجيش الأرميني حاولت التحليق على محافظة اغجابدي في الساعة 12:00 في 23 أكتوبر.

أفادت وكالة اذرتاج ان وزارة الدفاع كانت قد اعلنت تدمير طائرتين مسيرتين تابعتين للجيش الأرميني وتحييد وإنزال طائرتيه المسيرتين الاخريين خلال الساعة 03:00 - الساعة 09:00 خلال اليوم.