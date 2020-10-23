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    2102 إصابة بكورونا في تركيا خلال يوم

    ٢٣.١٠.٢٠٢٠ [١٣:٠٦]

    أنقرة، 23 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)

    على الرغم من الإجراءات المنهجية المتخذة ضد وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في تركيا، سجلت الزيادة اليومية في عدد الإصابات.

    افادت وكالة اذرتاج انه تم تسجيل 2102 مصاب بفيروس كورونا المستجد في تركيا خلال الساعات الـ24 الماضية. ارتفع عدد المصابين الإجمالي بكوفيد 19 إلى 355 الف و528 شخص.

    وأشارت معطيات جديدة لوزارة الصحة، إلى إجراء 117 ألفا و198 اختبارا للكشف عن الفيروس.

    وبحسب المعطيات، تم تسجيل 71 وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة، لتبلغ الحصيلة 9 آلاف و584.

     

     

    AZERTAG.AZ :2102 إصابة بكورونا في تركيا خلال يوم
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