2474 اصابة بكورونا في أرمينيا

تبيليسي، 23 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)

ارتفعت حالات الإصابة والوفاة بسبب فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) من جديد في أرمينيا.

قال مركز الرقابة الوطني الارميني على الامراض في بيان إن حالات الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) ارتفعت في البلد بواقع 2474 حالة إصابة أخرى خلال مدة 24 ساعة أخيرة ليصل عدد المصابين بالعدوى الى 73 ألفا و310 شخص.

يذكر أن أرمينيا فارق الحياة فيها حتى الان 1145 شخص بسبب عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

ويخضع حاليا 21 ألفا و560 شخص للرقابة الطبية الخاصة.