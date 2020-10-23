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    وزارة الداخلية الأذربيجانية تناشد المواطنين

    ٢٣.١٠.٢٠٢٠ [١٧:٤٣]

    باكو، 23 أكتوبر، أذرتاج

    ناشدت وزارة الداخلية الأذربيجانية سكان الجمهورية بتوخي الحذر والحيطة بسبب استفزازات محتملة جديدة من قبل أرمينيا التي تمارس دائما سياسة الإرهاب.

    أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية ان الوزارة قالت في مناشدتها ان أرمينيا تمارس سياسة الإرهاب ودبرت اكثر من 30 عملا إرهابيا في الأوقات المختلفة خلال وجودها. لذا تحذر الوزارة من لمس أشياء مجهولة مشتبه بها، وتناشد للاتصال برقم هاتف 102 او اخطار افراد الشرطة الموجودين على مقربة من المكان.

     

    AZERTAG.AZ :وزارة الداخلية الأذربيجانية تناشد المواطنين
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