الرئيس إلهام علييف: تحرير 4 قرى في محافظة قوبادلي من وطأة الاحتلال الأرميني
AzerTAg.az
٢٣.١٠.٢٠٢٠ [١٧:٣٣]
باكو، 23 أكتوبر، أذرتاج
اعلن الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في تغريدة له في حسابه الرسمي على تويتر ان الجيش الاذربيجاني الباسل حرر اليوم قرى زيلانلي وكورد ماهريزلي وموغانلي وآلاقورشاق.
عاش الجيش الاذربيجاني! قراباغ أذربيجانية!
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