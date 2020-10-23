وزارة الدفاع: تدمير القوى البشرية والمدرعات للعدو
AzerTAg.az
٢٣.١٠.٢٠٢٠ [١٧:٥٠]
باكو، 23 أكتوبر، أذرتاج
أفادت وكالة اذرتاج ان وزارة الدفاع الأذربيجانية نشرت مقطع فيديو يعكس تدمير القوى البشرية والمدرعات للعدو الذي كان على وشك التنقل من مكان الى آخر.
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