وزارة الدفاع: الجيش الأذربيجاني لا يطلق النار على المدنيين والبنية التحتية
AzerTAg.az
٢٣.١٠.٢٠٢٠ [١٧:٥٣]
باكو، 23 أكنوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)
إن المعلومات التي نشرتها أرمينيا بشأن قصف الجيش الأذربيجاني لأغداره وخوجاوند وقيرميزي بازار في قاراباغ الجبلية كاذبة ولا أساس لها من الصحة.
افادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الاعلامي لوزارة الدفاع انه على العكس من ذلك، خلال ليل 23 أكتوبر وصباح اليوم قصفت القوات المسلحة الأرمينية بشكل مكثف على المناطق السكنية لمحافظات ترتار وأغدام وأغجبدي الأذربيجانية.
تحترم وحدات الدفاع الأذربيجاني مطالب الهدنة الإنسانية وتسيطر على ظروف العمليات على طول خط التماس.
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