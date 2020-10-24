جيهون بيراموف يلتقي مع مساعد رئيس الولايات المتحدة للأمن القومي روبرت أوبراين

باكو ، 24 أكتوبر ، أذرتاج

في 23 أكتوبر ، في إطار زيارة عمل للولايات المتحدة ، التقى وزير خارجية جمهورية أذربيجان ، جيهون بيراموف ، بمساعد الرئيس الأمريكي لشؤون الأمن القومي روبرت أوبراين.

أبلغ الوزير جيهون بيرموف مساعدَ الرئيس الأمريكي بالتفصيل عن الوضع الحالي في المنطقة ، وعدوان أرمينيا الجديد على أذربيجان ، استهدافها السكان المدنيين الأذربيجانيين والمناطق السكنية في اذربيجان ، وسقوط العديد من الضحايا المدنيين ، وانتهاك أرمينيا الجسيم للقانون الدولي ، بما في ذلك

القانون الإنساني الدولي.

تم التأكيد على أهمية القضاء على الاحتلال وضمان احترام حدود الدول المعترف بها دوليًا لضمان استقرار السلام والازدهار في المنطقة.

كما تبادل الطرفان وجهات النظر حول القضايا المدرجة في اجندة التعاون بين الدول.