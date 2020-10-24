قوات الاحتلال الأرمينية تقصف المناطق السكنية
AzerTAg.az
٢٤.١٠.٢٠٢٠ [١١:١٩]
باكو، 24 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)
يواصل جيش الاحتلال الارميني قصفه المكثف على المناطق السكنية في محافظتي تارتار وبردعه الأذربيجانيتين، ذلك انتهاك صارخ لمطالب نظام الهدنة الإنسانية، حسبما أفادته وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الاعلامي لوزارة الدفاع الأذربيجانية.
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