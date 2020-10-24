جيش الاحتلال الأرمني يقصف نفطآلان وجورانبوي

باكو، 24 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)

يقصف جيش الاحتلال الارميني بشكل مكثف على المناطق السكنية في محافظتي نفطآلان وجورانبوي الأذربيجانيتين، ذلك انتهاك صارخ لمطالب نظام الهدنة الإنسانية، حسبما أفادته وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الاعلامي لوزارة الدفاع الأذربيجانية.