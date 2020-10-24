محافظة قوبادلي تتعرض للقصف المدفعي من اراضي ارمينيا
AzerTAg.az
٢٤.١٠.٢٠٢٠ [١١:٥٢]
باكو، 24 أكتوبر، أذرتاج
يقوم جيش الاحتلال الارميني المهزوم الذي اضطر الى التراجع بالقصف المدفعي على اراضي محافظة قوبادلي.
افادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الاعلامي لوزارة الدفاع ان الهدف من هذا الاستفزاز العسكري هو حث الجيش الاذربيجاني على الرد بالمثل.
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