  • الرئيسية
    • / سياسة

    سياسة


    الجيش الاذربيجاني ينزل طائرة مسيرة مفخخة أرمينية

    ٢٤.١٠.٢٠٢٠ [١٢:٠٤]

    باكو، 24 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)

    أنزلت وحدات الدفاع الجوي الاذربيجاني ظهر يوم 23 أكتوبر طائرة مسيرة مفخخة تابعة للجيش الأرميني في اتجاه جبرائيل من خط الجبهة.

    افادت وكالة اذرتاج نقلا عن المكتب الاعلامي لوزارة الدفاع الاذربيجانية ان وحدات جيشنا انزلت طائرة بدون طيار للعدو بمعدات خاصة.

     

    AZERTAG.AZ :الجيش الاذربيجاني ينزل طائرة مسيرة مفخخة أرمينية
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٢٤.١٠.٢٠٢٠ [١٦:٥‎٧]
    أذربيجان تسقط طائرة أرمينية بدون طيار
    ٢٤.١٠.٢٠٢٠ [١٦:٣٣]
    تدمير طائرة مقاتلة للعدو
    ٢٤.١٠.٢٠٢٠ [١٤:٤١]
    وزارة الدفاع: ارمينيا تقصف من اراضيها بالصواريخ والمدافع محافظتي لاتشين وقوبادلي
    ٢٤.١٠.٢٠٢٠ [١٣:٣٣]
    وزارة الدفاع: الجيش الأذربيجاني لا يطلق النار على خانكندي وخوجافيند
    الجيش الاذربيجاني ينزل طائرة مسيرة مفخخة أرمينية الجيش الاذربيجاني ينزل طائرة مسيرة مفخخة أرمينية الجيش الاذربيجاني ينزل طائرة مسيرة مفخخة أرمينية الجيش الاذربيجاني ينزل طائرة مسيرة مفخخة أرمينية