باكو، 24 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج) أنزلت وحدات الدفاع الجوي الاذربيجاني ظهر يوم 23 أكتوبر طائرة مسيرة مفخخة تابعة للجيش الأرميني في اتجاه جبرائيل من خط الجبهة. افادت وكالة اذرتاج نقلا عن المكتب الاعلامي لوزارة الدفاع الاذربيجانية ان وحدات جيشنا انزلت طائرة بدون طيار للعدو بمعدات خاصة.

AZERTAG.AZ : الجيش الاذربيجاني ينزل طائرة مسيرة مفخخة أرمينية

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