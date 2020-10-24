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    سياسة


    وزارة الدفاع: تدمير الدبابات والمدرعات للعدو (فيديو)

    ٢٤.١٠.٢٠٢٠ [١٢:٤٨]

    باكو، 24 أكتوبر / أكتوبر، (أذرتاج)

    نشرت وحدات القوات المسلحة الأذربيجانية مقطع فيديو يعكس تدمير عدد من الدبابات والمدرعات للعدو خلال الليل.

    تقدم وكالة اذرتاج نقلا عن المكتب الاعلامي لوزارة الدفاع الأذربيجانية مقطع فيديو لتدمير المدرعات.

    https://video.azertag.az/files/video/2020/3/16035222823291542449.mp4

    AZERTAG.AZ :وزارة الدفاع: تدمير الدبابات والمدرعات للعدو (فيديو)
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