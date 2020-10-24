باكو، 24 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج) دمر الجيش الاذربيجاني بالنيران الدقيقة مليشيات المتطوعين والمعدات العسكرية التابعة للقوات المسلحة لارمينيا في اتجاه خوجاوند وفضولي لخط الجبهة. تقدم وكالة اذرتاج نقلا عن المكتب الاعلامي لوزارة الدفاع الأذربيجانية مقطع فيديو عن هذا. https://video.azertag.az/files/video/2020/3/1603486114464462558.mp4

AZERTAG.AZ : تدمير مليشيات المتطوعين والمعدات العسكرية للعدو (فيديو)

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