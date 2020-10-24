وزارة الدفاع: الجيش الأذربيجاني لا يطلق النار على خانكندي وخوجافيند

باكو، 24 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)

إن المعلومات التي نشرتها أرمينيا بشأن قصف الجيش الأذربيجاني لخانكندي وخوجاوند في قاراباغ الجبلية كاذبة ولا أساس لها من الصحة، حسبما أفادته وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الاعلامي لوزارة الدفاع ان وحدات الدفاع الأذربيجاني تحترم مطالب الهدنة الإنسانية تماما.