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    رئيس إدارة مسلمي القوقاز يعقد اجتماعا افتراضيا مع نائب الامين العام الاممي ورئيس مؤسسة نداء الضمير

    ٢٤.١٠.٢٠٢٠ [١٤:٣٧]

    باكو، 24 أكتوبر، أذرتاج

    عقد رئيس ادارة مسلمي القوقاز الحاج الله شكور باشازاده في 23 اكتوبر اجتماعا افتراضيا مع نائب الامين العام لمنظمة الامم المتحدة الممثل السامي لتحالف الحضارات التابع للامم المتحدة ميغيل أنخيل موراتينوس.

    أفادت أذرتاج عن بيان الادارة أن ميغيل أنخيل موراتينوس اكد على دور كبير لدولة أذربيجان في الحفاظ على القيم البشرية العالمية وفي تنمية التعاون ما بين منتسبي مختلف الاديان والثقافات مضيفا انه يتعاطف مع رئيس ادارة مسلمي القوقاز بصفته زعيما دينيا للمنطق تعاطفا كبيرا واشاد بجهوده المبذولة في هذا المجال.

    وخلال المحادثة قدم رئيس الادارة معلمات مفصلة حول المسائل التي تهم نائب الامين العام الاممي.

    كما عقد رئيس ادارة مسلمي القوقاز اجتماعا عبر الاتصال المرئي مع رئيس مؤسسة نداء الضمير الخسرية الامريكية الحاخام أرثور شناير.

    واكد رئيس الادارة على أن شناير معروف في أذربيجان بصفة صديق صدوق.

    بدوره افاد الحاخام ارثور شناير انه يتابع بامتنان فعاليات باشازاده الدولية واسعة النطاق وتأييده الكامل بفعالياته الرامية الى تطوير العلاقات بين منتسبي مختلف الاديان.

    وجرى خلال الاجتماع الافتراضي تبادل الآراء حول المسائل ذات الاهتمام المشترك.

     

    AZERTAG.AZ :رئيس إدارة مسلمي القوقاز يعقد اجتماعا افتراضيا مع نائب الامين العام الاممي ورئيس مؤسسة نداء الضمير
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    رئيس إدارة مسلمي القوقاز يعقد اجتماعا افتراضيا مع نائب الامين العام الاممي ورئيس مؤسسة نداء الضمير رئيس إدارة مسلمي القوقاز يعقد اجتماعا افتراضيا مع نائب الامين العام الاممي ورئيس مؤسسة نداء الضمير رئيس إدارة مسلمي القوقاز يعقد اجتماعا افتراضيا مع نائب الامين العام الاممي ورئيس مؤسسة نداء الضمير