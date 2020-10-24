وزارة الدفاع: ارمينيا تقصف من اراضيها بالصواريخ والمدافع محافظتي لاتشين وقوبادلي
AzerTAg.az
٢٤.١٠.٢٠٢٠ [١٤:٤١]
باكو، 24 أكتوبر، أذرتاج
لجأت ارمينيا الى استفزاز عسكري جديد بغرض منع العمليات التي يقوم بها الجيش الاذربيجاني في اتجاهات لاتشين وقوبادلي.
أفادت وكالة أذرتاج ان جيش ارمينيا يقصف حاليا بالصواريخ والمدافع اراضي لاتشين وقوبادلي الاذربيجانيتين من اراضيها في محافظتي كوروس وقافان الارمينيتين القريبة من الحدود الاذربيجانية.
والغرض من هذا الاستفزاز العسكري هو تحريض الجيش الاذربيجاني على الرد بالمثل على اراضي ارمينيا.
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