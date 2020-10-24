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    سياسة


    تدمير طائرة مقاتلة للعدو

    ٢٤.١٠.٢٠٢٠ [١٦:٣٣]

     

    باكو، 24 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)

    بعد ظهر يوم 24 أكتوبر تم تدمير طائرة مقاتلة تابعة لسلاح الجو الأرمني من قبل وحدات الدفاع الجوي الأذربيجانية في اتجاه قوبادلي، حسبما افادته وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الاعلامي لوزارة الدفاع الأذربيجانية.

    AZERTAG.AZ :تدمير طائرة مقاتلة للعدو
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