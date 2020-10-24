أذربيجان تسقط طائرة أرمينية بدون طيار
AzerTAg.az
٢٤.١٠.٢٠٢٠ [١٦:٥٧]
باكو، 24 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)
أسقطت وحدات الدفاع الجوي الاذربيجاني طائرة بدون طيار للقوات المسلحة الارمينية قرابة الساعة 15:25 يوم 24 أكتوبر في اتجاه أغده ره، حسبما أفادته وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الدفاع الأذربيجانية.
كما تم إسقاط طائرة مقاتلة تابعة لسلاح الجو الأرمني من قبل قوات الدفاع الجوي الأذربيجانية في اتجاه قوبادلي خلال النهار.
© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
المزيد...
٢٤.١٠.٢٠٢٠ [١٦:٣٣]
٢٤.١٠.٢٠٢٠ [١٣:٣٣]
٢٤.١٠.٢٠٢٠ [١٣:١٧]
٢٤.١٠.٢٠٢٠ [١٦:٥٧]
٢٤.١٠.٢٠٢٠ [١٦:٣٣]
٢٤.١٠.٢٠٢٠ [١٥:٣٣]
٢٣.١٠.٢٠٢٠ [١٦:١٨]
٢٣.١٠.٢٠٢٠ [١١:٤٢]
٢٣.١٠.٢٠٢٠ [١١:٢١]
١٧.١٠.٢٠٢٠ [١٢:٠٧]
١٦.١٠.٢٠٢٠ [١٠:٣٩]
١٤.١٠.٢٠٢٠ [٢٢:٥٠]
١٤.١٠.٢٠٢٠ [٢٢:٠١]
٢٣.١٠.٢٠٢٠ [١٦:٠٣]
١٩.١٠.٢٠٢٠ [١٨:٠٥]
١٧.١٠.٢٠٢٠ [١١:٣٩]
١٤.١٠.٢٠٢٠ [٢٢:٥١]
١٩.٠٩.٢٠٢٠ [٢١:٢٠]
١٦.٠٩.٢٠٢٠ [١٣:٢٣]
١١.٠٩.٢٠٢٠ [١٧:٢٠]
١١.٠٩.٢٠٢٠ [١٤:٥٩]
٢٢.١٠.٢٠٢٠ [١٦:١٨]
٢١.١٠.٢٠٢٠ [١٦:١٦]
١٩.١٠.٢٠٢٠ [١٦:٤٨]
٢٣.١٠.٢٠٢٠ [١١:٢٩]
٢٢.١٠.٢٠٢٠ [١٨:٢٨]
٢١.١٠.٢٠٢٠ [١٤:٤٥]
٢٠.١٠.٢٠٢٠ [١٧:٢٧]
٢٤.١٠.٢٠٢٠ [١٧:١٠]
٢٤.١٠.٢٠٢٠ [١٢:٣٩]
٢٣.١٠.٢٠٢٠ [١٧:٤٣]
خطأ في تهجئة أو إملاء النص
ادخل ملاحظتك