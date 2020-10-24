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    سياسة


    أذربيجان تسقط طائرة أرمينية بدون طيار

    ٢٤.١٠.٢٠٢٠ [١٦:٥‎٧]

    باكو، 24 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)

    أسقطت وحدات الدفاع الجوي الاذربيجاني طائرة بدون طيار للقوات المسلحة الارمينية قرابة الساعة 15:25 يوم 24 أكتوبر في اتجاه أغده ره، حسبما أفادته وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الدفاع الأذربيجانية.

    كما تم إسقاط طائرة مقاتلة تابعة لسلاح الجو الأرمني من قبل قوات الدفاع الجوي الأذربيجانية في اتجاه قوبادلي خلال النهار.

    AZERTAG.AZ :أذربيجان تسقط طائرة أرمينية بدون طيار
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