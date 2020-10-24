أذربيجان تسقط طائرة أرمينية بدون طيار

باكو، 24 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)

أسقطت وحدات الدفاع الجوي الاذربيجاني طائرة بدون طيار للقوات المسلحة الارمينية قرابة الساعة 15:25 يوم 24 أكتوبر في اتجاه أغده ره، حسبما أفادته وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الدفاع الأذربيجانية.

كما تم إسقاط طائرة مقاتلة تابعة لسلاح الجو الأرمني من قبل قوات الدفاع الجوي الأذربيجانية في اتجاه قوبادلي خلال النهار.