مقاتلات اذربيجانية تدمر الآليات العسكرية والبنى التحتية للعدو

باكو، 24 أكتوبر، أذرتاج

دمرت الطائرات المقاتلة الاذربيجانية 3 دبابات ومأويين و4 مقار للسرية للقوات المسلحة لارمينيا في اتجاهات اغداره واغدام من خط الجبهة ابتداء من الساعة 13:00 الى الساعة 15:00 في 24 اكتوبر.

افادت وكالة أذرتاج نقلا عن وزارة الدفاع ان الطائرات المقاتلة الاذربيجانية تواصل قصفها على البنى التحتية العسكرية للعدو.