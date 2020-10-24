مقاتلات اذربيجانية تدمر الآليات العسكرية والبنى التحتية للعدو
AzerTAg.az
٢٤.١٠.٢٠٢٠ [٢٠:٥٢]
باكو، 24 أكتوبر، أذرتاج
دمرت الطائرات المقاتلة الاذربيجانية 3 دبابات ومأويين و4 مقار للسرية للقوات المسلحة لارمينيا في اتجاهات اغداره واغدام من خط الجبهة ابتداء من الساعة 13:00 الى الساعة 15:00 في 24 اكتوبر.
افادت وكالة أذرتاج نقلا عن وزارة الدفاع ان الطائرات المقاتلة الاذربيجانية تواصل قصفها على البنى التحتية العسكرية للعدو.
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