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    سياسة


    مقاتلات اذربيجانية تدمر الآليات العسكرية والبنى التحتية للعدو

    ٢٤.١٠.٢٠٢٠ [٢٠:٥‎٢]

    باكو، 24 أكتوبر، أذرتاج

    دمرت الطائرات المقاتلة الاذربيجانية 3 دبابات ومأويين و4 مقار للسرية للقوات المسلحة لارمينيا في اتجاهات اغداره واغدام من خط الجبهة ابتداء من الساعة 13:00 الى الساعة 15:00 في 24 اكتوبر.

    افادت وكالة أذرتاج نقلا عن وزارة الدفاع ان الطائرات المقاتلة الاذربيجانية تواصل قصفها على البنى التحتية العسكرية للعدو.

    AZERTAG.AZ :مقاتلات اذربيجانية تدمر الآليات العسكرية والبنى التحتية للعدو
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