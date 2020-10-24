أذربيجان: عدد القتلى من المدنيين يصل الى 65 شخصا نتيجة قصف المناطق السكنية

باكو، 24 أكتوبر، أذرتاج

وصل عدد القتلى من المدنيين الى 65 شخصا من بينهم 18 إمرأة و10 أطفال نتيجة القصف المدفعي والصاروخي الذي قام به الجيش الارميني على المناطق السكنية الاذربيجانية.

افادت وكالة أذرتاج نقلا عن النيابة العامة ان الهجمات الصاروخية والمدفعية على مدينة كنجه في 4 و11 و17 اكتوبر ادت الى مقتل 26 مدنيا منهم 10 نساء و6 أطفال وجرح 138 شخصا. ألحقت اضرار كبيرة بالبنى التحتية ووسائل النقل في المدينة.