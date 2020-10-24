الأرمن يشركون الأطفال في الحرب

باكو، 24 أكتوبر، أذرتاج

تُشرِك القيادة العسكرية السياسية لأرمينيا الأطفالَ في العمليات القتالية في ناغورنو كاراباخ (قراباغ الجبلية) إلى جانب السكان كبار السن.

أفادت وكالة أذرتاج ان مقاطع فيديو نشرها الارمن انفسهم في شبكات التواصل الاجتماعية تثبت الانتهاك الجسيم للاتفاقيات والأعراف الدولية من قبل قيادة الدولة المحتلة. تُظهر مقاطع فيديو كيف يشرك الجنود الأرمن مراهقًا يتراوح عمره بين 12 و 13 عامًا في ادارة عملية اطلاق النار من المدفع.

كل هذا يشير إلى أن الأرمن يستخدمون المراهقين أيضًا في المعارك ضد الجيش الأذربيجاني. وهذا يثبت أن العدو الذي لا يعترف بأي قوانين في ساحة المعركة ينتهك العديد من القوانين الدولية، بما في ذلك وثائق وقواعد الأمم المتحدة واليونيسيف واتفاقية باريس لحقوق الطفل.

وتجدر الإشارة إلى أنه قبل أيام قليلة تداولت في الانترنت مقاطع فيديو تعكس لقاء رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان مع مجندين في منتصف العمر وكبار السن.

إن قول باشينيان للجنود في منتصف العمر وكبار السن "اذهبوا والنصر في قلبك" يشهد على حقيقة أن هؤلاء الأشخاص غير المناسبين للخدمة العسكرية يجلبون إلى خط الجبهة.