الجيش الارميني قصف قرية ميشالي في جورانبوي بالصاروخ المحظور
AzerTAg.az
٢٥.١٠.٢٠٢٠ [٢٢:٥١]
باكو، 25 أكتوبر، أذرتاج
قصف الجيش الأرميني قرية ميشالي في محافظة جورانبوي بالصاروخ بالقنابل العنقودية المحظورة قانونيا.
افادت وكالة أذرتاج ان وكالة أناما الاذربيجانية لتطهير الاراضي من الألغام تفقدت المكان ميدانيا وعثرت على 4 قنابل من نوع 9N235 وضعت في صاروخ من نوع 9M525 بعيار 300 مم اسقط على القرية.
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