  • الرئيسية
    • / أخبار من خط الجبهة

    أخبار من خط الجبهة


    الجيش الارميني قصف قرية ميشالي في جورانبوي بالصاروخ المحظور

    ٢٥‎.١٠.٢٠٢٠ [٢٢:٥‎١]

    باكو، 25 أكتوبر، أذرتاج

    قصف الجيش الأرميني قرية ميشالي في محافظة جورانبوي بالصاروخ بالقنابل العنقودية المحظورة قانونيا.

    افادت وكالة أذرتاج ان وكالة أناما الاذربيجانية لتطهير الاراضي من الألغام تفقدت المكان ميدانيا وعثرت على 4 قنابل من نوع 9N235 وضعت في صاروخ من نوع 9M525 بعيار 300 مم اسقط على القرية.

    AZERTAG.AZ :الجيش الارميني قصف قرية ميشالي في جورانبوي بالصاروخ المحظور
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٢٥‎.١٠.٢٠٢٠ [٢٢:١١]
    مناشدة وسائل الإعلام الرائدة في العالم والمنظمات الدولية بخصوص إهانات اللوبي الأرميني وتهديداته لقناة TF1 الفرنسية
    ٢٤.١٠.٢٠٢٠ [٢٢:٣٤]
    الأرمن يشركون الأطفال في الحرب
    ٢٤.١٠.٢٠٢٠ [٢٢:٠٠]
    قيادة أذربيجان العسكرية تدعو للمرة التالية مجندين ومتطوعين لإلقاء السلاح والاستسلام ومسالمين للابتعاد عن المنشآت العسكرية
    ٢٤.١٠.٢٠٢٠ [٢١:٥‎٠]
    أذربيجان: عدد القتلى من المدنيين يصل الى 65 شخصا نتيجة قصف المناطق السكنية
    الجيش الارميني قصف قرية ميشالي في جورانبوي بالصاروخ المحظور الجيش الارميني قصف قرية ميشالي في جورانبوي بالصاروخ المحظور الجيش الارميني قصف قرية ميشالي في جورانبوي بالصاروخ المحظور الجيش الارميني قصف قرية ميشالي في جورانبوي بالصاروخ المحظور الجيش الارميني قصف قرية ميشالي في جورانبوي بالصاروخ المحظور الجيش الارميني قصف قرية ميشالي في جورانبوي بالصاروخ المحظور الجيش الارميني قصف قرية ميشالي في جورانبوي بالصاروخ المحظور