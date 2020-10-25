الجيش الارميني قصف قرية ميشالي في جورانبوي بالصاروخ المحظور

باكو، 25 أكتوبر، أذرتاج

قصف الجيش الأرميني قرية ميشالي في محافظة جورانبوي بالصاروخ بالقنابل العنقودية المحظورة قانونيا.

افادت وكالة أذرتاج ان وكالة أناما الاذربيجانية لتطهير الاراضي من الألغام تفقدت المكان ميدانيا وعثرت على 4 قنابل من نوع 9N235 وضعت في صاروخ من نوع 9M525 بعيار 300 مم اسقط على القرية.