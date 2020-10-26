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    سياسة


    أرمينيا تنتهك الهدنة الإنسانية الجديدة انتهاكا صارخا

    ٢٦.١٠.٢٠٢٠ [١٠:٣٤]

    باكو، 26 أكتوبر، اذرتاج

    أعلنت وزارة الدفاع الأذربيجانية ان القوات المسلحة لأرمينيا انتهكت اتفاق الهدنة الإنسانية الجديدة انتهاكا صارخا بعد دخوله حيز التنفيذ من الساعة الثامنة صباح اليوم.

     

    AZERTAG.AZ :أرمينيا تنتهك الهدنة الإنسانية الجديدة انتهاكا صارخا
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