باكو، 26 أكتوبر، أذرتاج قصفت القوات المسلحة لارمينيا بالمدافع من اتجاه مدينة لاتشين من الساعة 08:05 في 26 أكتوبر مواقع الجيش الاذربيجاني الواقعة في قرية صافيان في لاتشين وذلك انتهاك صارخ لاتفاق الهدنة الإنسانية الجديدة، حسبما أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الدفاع.

AZERTAG.AZ : وحدات الجيش الاذربيجاني تعرضت للقصف المدفعي من قبل جيش الاحتلال الأرميني

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