باكو، 26 أكتوبر، أذرتاج تعرضت مدينة تارتار وقراها للقصف المدفعي من قبل جيش الاحتلال الأرميني الذي ينتهك اتفاق الهدنة الإنسانية الثالثة اليوم، حسبما أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الدفاع.

AZERTAG.AZ : العدو يقصف محافظة تارتار

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