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    سياسة


    العدو يقصف محافظة تارتار

    ٢٦.١٠.٢٠٢٠ [١٠:٣٩]

    باكو، 26 أكتوبر، أذرتاج

    تعرضت مدينة تارتار وقراها للقصف المدفعي من قبل جيش الاحتلال الأرميني الذي ينتهك اتفاق الهدنة الإنسانية الثالثة اليوم، حسبما أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الدفاع.

     

    AZERTAG.AZ :العدو يقصف محافظة تارتار
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