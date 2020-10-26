حكمت حاجييف: أرمينيا تتحمل المسئولية عن انتهاك الهدنة الإنسانية لهذه المرة أيضا

باكو، 26 أكتوبر، أذرتاج

بدأت القوات المسلحة لأرمينيا تقصف بالمدافع مواقع القوات المسلحة الأذربيجانية في اتجاه محافظة لاتشين عقب ادلاء رئيس الوزراء الأرميني بتصريح حول التزام أرمينيا للهدنة الإنسانية في الساعة الثامنة صباح اليوم.

تعرض سكان محافظة تارتار والقرى المجاورة للقصف المدفعي من قبل القوات المسلحة لأرمينيا. كذلك أطلق العدو من أراضي محافظات بيرد وجامباراك وفاردنيس الارمينية النيران على مواقع القوات المسلحة الأذربيجانية الواقعة في محافظات كاداباي وتوفوز وداشكاسان.

أفادت وكالة أذرتاج ان هذه الكلمات قالها مساعد الرئيس الأذربيجاني مدير قسم شئون السياسة الخارجية لدى الإدارة الرئاسية حكمت حاجييف.

أضاف ان أرمينيا قصفت سكان مدينة كنجه بالصاروخ البالستي عقب اعلان بيان موسكو في 10 أكتوبر. كما انتهكت أرمينيا انتهاكا صارخا نظام الهدنة الإنسانية المتفق عليها بوساطة فرنسا في 18 أكتوبر. يظهر كل هذا مرة أخرى ان أرمينيا تؤيد الهدنة الإنسانية بالأقوال فقط، لكن بالأفعال، اختفاء وراء الهدنة الإنسانية تستغلها لقصف القوات المسلحة الأذربيجانية والسكان المدنيين وحشد قواتها والاستيلاء على المواقع الجديدة. تهدف أرمينيا الى إبقاء الوضع القانوني الناتج عن احتلال أراضينا وتعزيزه.

تتوخى أذربيجان بالصبر. تجمع المعلومات عن انتهاك الهدنة الإنسانية وتبلغها البلدان الوسطاء.

وتتحمل أرمينيا المسئولية عن انتهاك الهدنة الإنسانية لهذه المرة أيضا.