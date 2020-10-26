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    سياسة


    العدو يقصف محافظة أغدام الأذربيجانية

    ٢٦.١٠.٢٠٢٠ [١١:٠٨]

    باكو، 26 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)

    تعرضت قرى محافظة أغدام الأذربيجانية للقصف المدفعي من قبل جيش الاحتلال الأرميني الذي ينتهك اتفاق الهدنة الإنسانية الثالثة اليوم، حسبما أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الدفاع.

    AZERTAG.AZ :العدو يقصف محافظة أغدام الأذربيجانية
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