باكو، 26 أكتوبر، أذرتاج نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 26 أكتوبر تشرين الأول. أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة ابتداء من اليوم كما يلي: العملة الأجنبية الكود العدد سعر الصرف دولار أمريكي USD 1 1.7 بيسو أرجنتيني ARS 1 0.0218 أورو EUR 1 2.0117 دولار أسترالي AUD 1 1.2096 روبل بلاروس BYN 1 0.6706 ريال برازيلي BRL 1 0.3025 درهم إماراتي AED 1 0.4628 راند جنوب أفريقيا ZAR 1 0.1046 كرون دنماركي DKK 1 0.2703 لاري جورجي GEL 1 0.5272 روبي هندي INR 1 0.0231 دولار هونغ كونغ HKD 1 0.2194 دولار كندا CAD 1 1.2922 دينار الكويت KWD 1 5.5632 رينجيتي ماليزي MYR 1 0.4081 بيسو المكسيك MXN 1 0.0812 جنيه مصري EGP 1 0.1082 لاي مولدوفا MDL 1 0.0999 كرون النرويج NOK 1 0.1833 زلوتي بولندا PLN 1 0.4409 تنكه كازاخستان KZT 1 0.004 سوم قيرغيزستان KGS 1 0.0213 روبل روسي RUB 1 0.0222 حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي SDR 1 2.4133 دولار سنغافورة SGD 1 1.251 ريال السعودية SAR 1 0.4533 سوموني طاجيكستان TJS 1 0.1644 دولار تايوان TWD 1 0.0594 ليرة تركيا TRY 1 0.213 مانات تركمانستان TMT 1 0.4857 غريفنا أوكرانيا UAH 1 0.06 دولار نيوزيلندا NZD 1 1.1362 كرون التشيك CZK 1 0.0739 يوان الصين CNY 1 0.2542 جنيه إنكلترا GBP 1 2.2141 شكل الإسرائيلي ILS 1 0.5037 كرون السويد SEK 1 0.1939 فرنك سويسرا CHF 1 1.8783 وون كوريا الجنوبي KRW 100 0.1506 ليرة لبنان LBP 100 0.1124 ين اليابان JPY 100 1.6207 بيسو تشيلي CLP 100 0.2189 سوم أوزبكستان UZS 100 0.0164 روبيا إندونيسيا IDR 100 0.0116 ريال إيران IRR 100 0.004

AZERTAG.AZ : البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم

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