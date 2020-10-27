باكو، 27 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج) قدمت وزارة الدفاع الأذربيجانية مقطع فيديو عن مدينة قوبادلي المحررة من قوات الاحتلال الأرميني، حسبما افادته وكالة اذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي للوزارة. تقدم وزارة الدفاع مقطع فيديو عن مدينة قوبادلي المحررة من العدو. https://video.azertag.az/files/video/2020/3/1603743152598615536.mp4

AZERTAG.AZ : تقديم وزارة الدفاع مقطع فيديو عن مدينة قوبادلي المحررة من الاحتلال (فيديو)

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