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    سياسة


    تقديم وزارة الدفاع مقطع فيديو عن قرية خانليق لمحافظة قوبادلي المحررة من العدو (فيديو)

    ٢٧.١٠.٢٠٢٠ [١١:٣٣]

    باكو، 27 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)

    قدمت وزارة الدفاع الأذربيجانية مقطع فيديو عن قرية خانليق لمحافظة قوبادلي المحررة من قوات الاحتلال الأرميني، حسبما افادته وكالة اذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي للوزارة.

    تقدم وزارة الدفاع مقطع فيديو عن هذه القرية المحررة من العدو.

    https://video.azertag.az/files/video/2020/3/16037390064582251979.mp4

    AZERTAG.AZ :تقديم وزارة الدفاع مقطع فيديو عن قرية خانليق لمحافظة قوبادلي المحررة من العدو (فيديو)
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