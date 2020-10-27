تقديم وزارة الدفاع مقطع فيديو عن قرية خانليق لمحافظة قوبادلي المحررة من العدو (فيديو)

باكو، 27 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)

قدمت وزارة الدفاع الأذربيجانية مقطع فيديو عن قرية خانليق لمحافظة قوبادلي المحررة من قوات الاحتلال الأرميني، حسبما افادته وكالة اذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي للوزارة.

تقدم وزارة الدفاع مقطع فيديو عن هذه القرية المحررة من العدو.

https://video.azertag.az/files/video/2020/3/16037390064582251979.mp4