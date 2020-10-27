معظم واردات أذربيجان من المنتجات خلال 9 أشهر من روسيا
AzerTAg.az
٢٧.١٠.٢٠٢٠ [١٢:٥٢]
باكو، 27 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)
استوردت أذربيجان معظم المنتجات خلال مدة يناير – سبتمبر العام الحالي من روسيا.
أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن جهاز الجمارك أن معظم المنتجات استوردت خلال 9 أشهر من الصين وتركيا وروسيا حيث بلغت قيمة الواردات من الصين مليار و14 مليون دولار ومن روسيا مليار و439.3 مليون دولار ومن تركيا مليار و129.9 مليون دولار.
© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
المزيد...
٢٧.١٠.٢٠٢٠ [١٣:٢٣]
٢٧.١٠.٢٠٢٠ [١٢:١٣]
٢٦.١٠.٢٠٢٠ [١٨:٥٥]
٢٧.١٠.٢٠٢٠ [١٨:٢٥]
٢٧.١٠.٢٠٢٠ [١٧:٤٤]
٢٧.١٠.٢٠٢٠ [١٦:٤١]
٢٧.١٠.٢٠٢٠ [١٤:٠٦]
٢٧.١٠.٢٠٢٠ [١٣:٤٦]
٢٧.١٠.٢٠٢٠ [١٣:٢٣]
١٧.١٠.٢٠٢٠ [١٢:٠٧]
١٦.١٠.٢٠٢٠ [١٠:٣٩]
١٤.١٠.٢٠٢٠ [٢٢:٥٠]
٢٧.١٠.٢٠٢٠ [١٨:٢٢]
٢٧.١٠.٢٠٢٠ [١٣:٥٤]
٢٣.١٠.٢٠٢٠ [١٦:٠٣]
١٩.١٠.٢٠٢٠ [١٨:٠٥]
١٩.٠٩.٢٠٢٠ [٢١:٢٠]
١٦.٠٩.٢٠٢٠ [١٣:٢٣]
١١.٠٩.٢٠٢٠ [١٧:٢٠]
١١.٠٩.٢٠٢٠ [١٤:٥٩]
٢٧.١٠.٢٠٢٠ [١٥:٤٤]
٢٦.١٠.٢٠٢٠ [١٧:٠٨]
٢٤.١٠.٢٠٢٠ [١٧:٢٧]
٢٣.١٠.٢٠٢٠ [١١:٢٩]
٢٢.١٠.٢٠٢٠ [١٨:٢٨]
٢١.١٠.٢٠٢٠ [١٤:٤٥]
٢٠.١٠.٢٠٢٠ [١٧:٢٧]
٢٧.١٠.٢٠٢٠ [١٧:٥٤]
٢٦.١٠.٢٠٢٠ [١٦:٠٢]
٢٥.١٠.٢٠٢٠ [٢٢:٥١]
خطأ في تهجئة أو إملاء النص
ادخل ملاحظتك