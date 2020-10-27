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    معظم واردات أذربيجان من المنتجات خلال 9 أشهر من روسيا

    ٢٧.١٠.٢٠٢٠ [١٢:٥‎٢]

    باكو، 27 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)

    استوردت أذربيجان معظم المنتجات خلال مدة يناير – سبتمبر العام الحالي من روسيا.

    أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن جهاز الجمارك أن معظم المنتجات استوردت خلال 9 أشهر من الصين وتركيا وروسيا حيث بلغت قيمة الواردات من الصين مليار و14 مليون دولار ومن روسيا مليار و439.3 مليون دولار ومن تركيا مليار و129.9 مليون دولار.

     

    AZERTAG.AZ :معظم واردات أذربيجان من المنتجات خلال 9 أشهر من روسيا
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