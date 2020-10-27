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    انخفاض الصادرات من البلاستيك والمنتجات البلاستيكية

    ٢٧.١٠.٢٠٢٠ [١٣:٢٣]

    باكو، 27 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)

    صدرت البلاد 164.8 ألف طن من البلاستيك والمنتجات البلاستيكية خلال الفترة ما بين يناير وسبتمبر.

    افادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الجمارك ان قيمة الصادرات من البلاستيك ومنتجات البلاستيك بلغت 122.4 مليون دولار أمريكي.

    يذكر أنه تم تصدير 206.8 ألف طن من منتجات البلاستيك والبلاستيك بقيمة 152 مليون دولار في نفس الفترة من العام الماضي.

     

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