العدو يقصف محافظة مدينة تارتار وقراها
AzerTAg.az
٢٧.١٠.٢٠٢٠ [١٣:٣٨]
باكو، 27 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)
تعرضت مدينة تارتار وقراها للقصف المدفعي من قبل جيش الاحتلال الأرميني الذي ينتهك اتفاق الهدنة الإنسانية الثالثة، حسبما أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الدفاع.
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