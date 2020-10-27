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    سياسة


    العدو يقصف محافظة مدينة تارتار وقراها

    ٢٧.١٠.٢٠٢٠ [١٣:٣٨]

    باكو، 27 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)

    تعرضت مدينة تارتار وقراها للقصف المدفعي من قبل جيش الاحتلال الأرميني الذي ينتهك اتفاق الهدنة الإنسانية الثالثة، حسبما أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الدفاع.

     

    AZERTAG.AZ :العدو يقصف محافظة مدينة تارتار وقراها
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    العدو يقصف محافظة مدينة تارتار وقراها