العدو يقصف محافظة مدينة تارتار وقراها

باكو، 27 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)

تعرضت مدينة تارتار وقراها للقصف المدفعي من قبل جيش الاحتلال الأرميني الذي ينتهك اتفاق الهدنة الإنسانية الثالثة، حسبما أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الدفاع.