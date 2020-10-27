صادرات أذربيجان إلى بلاد رابطة الدول المستقلة تبلغ 77.7 مليون دولار خلال سبتمبر

باكو، 27 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)

قال لجنة الجمارك الحكومية إن صادرات أذربيجان إلى بلاد رابطة الدول المستقلة خلال شهر سبتمبر من العام الجاري بلغت 77.7 مليون دولار أمريكي.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن جهاز الجمارك الحكومية أن قيمة المنتجات الموردة إلى أذربيجان من بلاد رابطة الدول المستقلة تصل إلى 242.2 مليون دولار.