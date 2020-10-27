  • الرئيسية
    • / اقتصاد

    اقتصاد


    صادرات أذربيجان إلى بلاد رابطة الدول المستقلة تبلغ 77.7 مليون دولار خلال سبتمبر

    ٢٧.١٠.٢٠٢٠ [١٦:٣٦]

    باكو، 27 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)

    قال لجنة الجمارك الحكومية إن صادرات أذربيجان إلى بلاد رابطة الدول المستقلة خلال شهر سبتمبر من العام الجاري بلغت 77.7 مليون دولار أمريكي.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن جهاز الجمارك الحكومية أن قيمة المنتجات الموردة إلى أذربيجان من بلاد رابطة الدول المستقلة تصل إلى 242.2 مليون دولار.

     

    AZERTAG.AZ :صادرات أذربيجان إلى بلاد رابطة الدول المستقلة تبلغ 77.7 مليون دولار خلال سبتمبر
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٢٧.١٠.٢٠٢٠ [١٣:٢٣]
    انخفاض الصادرات من البلاستيك والمنتجات البلاستيكية
    ٢٧.١٠.٢٠٢٠ [١٢:٥‎٢]
    معظم واردات أذربيجان من المنتجات خلال 9 أشهر من روسيا
    ٢٧.١٠.٢٠٢٠ [١٢:١٣]
    البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم
    ٢٦.١٠.٢٠٢٠ [١٨:٥‎٥‎]
    استيراد 7235 منتجات متنوعة إلى البلد
    صادرات أذربيجان إلى بلاد رابطة الدول المستقلة تبلغ 77.7 مليون دولار خلال سبتمبر