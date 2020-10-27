صباح يخسر أمام سومغايت ضيفه بهدف قاتل

باكو، 27 أكتوبر، أذرتاج

خسر صباح باكو أمام سومغايت ضيفه بهدف مقابل هدفين في الجولة السابعة بدوري الممتاز الأذربيجاني للمحترفين لكرة القدم.

أفادت أذرتاج أن المباراة رقم 27 المنظمة على ملعب بنك رسبوبليكا أرينا في باكو أدارها الحكم مسييف بدون جماهير.

وجاء هدفا سومغايت الضيف من طرفي قرباني د28 وعبد الله زاده د90+5 فيما سجل إمام وردييف هدفا د68 في مرماه.

وعاقب الحكم 5 لاعبين من صباح و4 لاعبين من سومغايت بالبطاقة الصفراء عن سلوك غير رياضي والاحتجاج على قرار الحكم.

وأضاف الحكم دقيقتين بدلتي الضائع إلى الشوط الأول و5 دقائق إلى الفترة الثانية.

وبهذه النتيجة حافظ سومغايت على زعامته في الترتيب برصيد 14 نقطة فيما ظل صباح بالمركز السادس برصيد 6 نقاط.

ويتصدر قائمة الهدافين لاعب سومغايت قرباني برصيد 6 أهداف.