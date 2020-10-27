"قره باغ - مهد ثقافتنا": قلعة شاه بولاغ

باكو، 26 أكتوبر، أذرتاج

يتواصل عرض مشروع وزارة الثقافة تحت عنوان "قره باغ - مهد ثقافتنا" بهدف ترويج حقيقة التراث الثقافي الغني للشعب الأذربيجاني في قره باغ والمنشآت والآثار التاريخية والمعمارية في الأراضي المحتلة والتي دمرت ونهبت نتيجة عدوان أرمينيا على أذربيجان على المستوى الدولي.

أبلغت الوزارة أذرتاج أن الموضوع التالي في إطار المشروع مخصص لقلعة شاه بولاغ.

تم بناء المباني الرئيسية لمجمع دير كنجاسار المعروف في الأدبيات العلمية باسم معبد خزيناداغ، في القرن الثالث عشر.

بنيت قلعة (قصر) شاه بولاغ بالقرب من مدينة أغدام في 1750-1752 بناء على طلب أمير قره باغ بناه علي خان.

بعد احتلال مقاطعة أغدام من قبل القوات المسلحة الأرمينية، تعد قلعة شاه بولاغ واحدة من أكثر المعالم المعرضة للأرمنة. في الآونة الأخيرة، تم ترميم القلعة واستخدامها ككنيسة.

وتجدر الإشارة إلى أن المشروع يتوخى نشر معلومات عن أعمال التخريب ضد تراثنا الثقافي والآثار في أراضينا القديمة والحقائق التاريخية للمجتمع المحلي والعالمي بلغات مختلفة على الإنترنت العالمي، بما في ذلك شبكات التواصل الاجتماعية.