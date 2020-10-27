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    سياسة


    وزارة الدفاع تحدثت حول آخر التطورات في الجبهة

    ٢٧.١٠.٢٠٢٠ [١٨:٢٥‎]

    باكو، 27 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)

    استمرت العمليات القتالية بكثافة مختلفة ضد العدو في جهات خوجاوند وفضولي وقوبادلي من خط الجبهة خلال نهار يوم 26 أكتوبر وليلة 27 أكتوبر. واستهدفت مواقع الدفاع الأذربيجاني والمناطق السكنية من قبل قوات الاحتلال الارمنية باستخدام الأسلحة الثقيلة وقاذفات الألغام والهاون والقنابل والمدافع.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الاعلامي لوزارة الدفاع الأذربيجانية أن فعاليات جيش أذربيجان أدت إلى تدمير مركز التحكم الأمامي لفرقة المشاة 18 الآلية التابعة للقوات المسلحة الأرمينية. واضطرت الوحدات المسلحة الأرمينية إلى الانسحاب من مرتفعات مهمة وعدد من المواقع.

    أدت ضربات مدفعية أنزلها جيش أذربيجان المظفر إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى. كما قضي على رئيس أركان الكتيبة العقيد سرغي شاكاريان.

    ادت فعاليات جيش أذربيجان في الاتجاهات المختلفة من خط الجبهة إلى تدمير القوى البشرية وعدد من المدرعات والمعدات الثقيلة للعدو - دبابة من طراز "ت-72" و4 مدافع الهاوتزر من طراز "د -30" و3 مدافع من طراز "د -20" ومنظومة راجمات الصواريخ "غراد بي ام" ومنظومة الصواريخ المضادة للطائرات "أوسا" و"بي أم بي -21" ومنظومة الردار و6 مركبات.

    وتسيطر وحدات الدفاع الأذربيجاني حاليا على ظروف العمليات على طول خط التماس.

    AZERTAG.AZ :وزارة الدفاع تحدثت حول آخر التطورات في الجبهة
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    وزارة الدفاع تحدثت حول آخر التطورات في الجبهة