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    سياسة


    اراضي محافظة تارتار تعرضت للقصف المدفعي

    ٢٨.١٠.٢٠٢٠ [٠٩:١٠]

    باكو، 28 اكتوبر، أذرتاج

    تعرضت اراضي محافظة تارتار للقصف المدفعي من قبل القوات المسلحة لارمينيا في الساعة 07:30 في 28 اكتوبر، حسبما افادت وكالة اذرتاج نقلا عن وزارة الدفاع.

     

    AZERTAG.AZ :اراضي محافظة تارتار تعرضت للقصف المدفعي
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