باكو، 28 اكتوبر، أذرتاج تعرضت اراضي محافظة تارتار للقصف المدفعي من قبل القوات المسلحة لارمينيا في الساعة 07:30 في 28 اكتوبر، حسبما افادت وكالة اذرتاج نقلا عن وزارة الدفاع.

AZERTAG.AZ : اراضي محافظة تارتار تعرضت للقصف المدفعي

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