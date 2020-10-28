اراضي محافظة تارتار تعرضت للقصف المدفعي
AzerTAg.az
٢٨.١٠.٢٠٢٠ [٠٩:١٠]
باكو، 28 اكتوبر، أذرتاج
تعرضت اراضي محافظة تارتار للقصف المدفعي من قبل القوات المسلحة لارمينيا في الساعة 07:30 في 28 اكتوبر، حسبما افادت وكالة اذرتاج نقلا عن وزارة الدفاع.
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