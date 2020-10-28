آخر التطورات العسكرية الميدانية في خط الجبهة في 28 اكتوبر

باكو، 28 اكتوبر، أذرتاج

قصفت القوات المسلحة الارمينية التي تخرق الهدنة الانسانية بالاسلحة المختلفة المواقع العسكرية والمناطق السكنية القريبة من خط الجبهة ليلة 28 اكتوبر.

افادت وكالة اذرتاج نقلا عن وزارة الدفاع ان العمليات القتالية استمرت اساسا في اتجاهات اغداره وخوجاوند وفضولي وزنكيلان وقوبادلي. ردع الجيش الاذربيجاني هجوم العدو واجبره على التراجع تاركا خسائره.

نتيجة تدابير الرد على القوات المسلحة لارمينيا في الاتجاهات المختلفة من خط الجبهة تكبد العدو بخسائر في صفوف جنوده وعتاده. تم تدمير آليات عسكرية للعدو وذخائره ومدافعه.

تبين ان العدو يواجه الصعوبة في تموين وحداته الامامية بالاغذية والاسلحة والذخائر بسبب تقليل عدد شاحناته بشكل ملحوظ.

يستمر ارسال مجندين من ارمينيا الى الاراضي الاذربيجانية المحتلة. رغم اعطاء توجيهات بجمع 2000 مجند لجلبهم الى المعارك، تمكن من جمع 300 شخص. يمتنع عدد كبير من المجندين وافراد الشرطة من المشاركة في المعارك.

دمرت امس خلال اليوم والليل عدد كبير من جنود العدو ومنظومة صواريخ "أوسا" و3 منظومات صواريخ "غراد" "ب م 21" و6 مدافع د 30 و5 مدافع د 20 ومدفع واحد د 44، مدفعان "غياسنت ب" 2A36، و قاذفة واحدة للقنابل بعيار 120 مم، ومنظومة صواريخ مضادة للدبابات من نوع "كونكورس" و 6 سيارات عسكرية.

يسيطر الجيش الاذربيجاني على الظروف العملية في الجبهة.