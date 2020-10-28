  • الرئيسية
    • / سياسة

    سياسة


    آخر التطورات العسكرية الميدانية في خط الجبهة في 28 اكتوبر

    ٢٨.١٠.٢٠٢٠ [٠٩:٣٣]

    باكو، 28 اكتوبر، أذرتاج

    قصفت القوات المسلحة الارمينية التي تخرق الهدنة الانسانية بالاسلحة المختلفة المواقع العسكرية والمناطق السكنية القريبة من خط الجبهة ليلة 28 اكتوبر.

    افادت وكالة اذرتاج نقلا عن وزارة الدفاع ان العمليات القتالية استمرت اساسا في اتجاهات اغداره وخوجاوند وفضولي وزنكيلان وقوبادلي. ردع الجيش الاذربيجاني هجوم العدو واجبره على التراجع تاركا خسائره.

    نتيجة تدابير الرد على القوات المسلحة لارمينيا في الاتجاهات المختلفة من خط الجبهة تكبد العدو بخسائر في صفوف جنوده وعتاده. تم تدمير آليات عسكرية للعدو وذخائره ومدافعه.

    تبين ان العدو يواجه الصعوبة في تموين وحداته الامامية بالاغذية والاسلحة والذخائر بسبب تقليل عدد شاحناته بشكل ملحوظ.

    يستمر ارسال مجندين من ارمينيا الى الاراضي الاذربيجانية المحتلة. رغم اعطاء توجيهات بجمع 2000 مجند لجلبهم الى المعارك، تمكن من جمع 300 شخص. يمتنع عدد كبير من المجندين وافراد الشرطة من المشاركة في المعارك.

    دمرت امس خلال اليوم والليل عدد كبير من جنود العدو ومنظومة صواريخ "أوسا" و3 منظومات صواريخ "غراد" "ب م 21" و6 مدافع د 30 و5 مدافع د 20 ومدفع واحد د 44، مدفعان "غياسنت ب" 2A36، و قاذفة واحدة للقنابل بعيار 120 مم، ومنظومة صواريخ مضادة للدبابات من نوع "كونكورس" و 6 سيارات عسكرية.

    يسيطر الجيش الاذربيجاني على الظروف العملية في الجبهة.

     

    AZERTAG.AZ :آخر التطورات العسكرية الميدانية في خط الجبهة في 28 اكتوبر
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٢٨.١٠.٢٠٢٠ [١٧:٥‎٦]
    تطلق ارمينيا النار على محافظة تارتار بصواريخ "غراد" ومدافع
    ٢٨.١٠.٢٠٢٠ [١٦:٢٦]
    وزارة الدفاع: أرمينيا تجدد قصفها بالصواريخ محافظة تارتار
    ٢٨.١٠.٢٠٢٠ [١٥‎:٣٤]
    الجيش الارميني يجدد قصفه بالصواريخ على محافظتي جورانبوي وتارتار
    ٢٨.١٠.٢٠٢٠ [١٥‎:١٦]
    وزارة الدفاع: الجيش الاذربيجاني لا يستهدف المدنيين أبدا
    آخر التطورات العسكرية الميدانية في خط الجبهة في 28 اكتوبر