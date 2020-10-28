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    أخبار رسمية


    وكالة أنباء "إنترفاكس" الروسية تجري مقابلة مع الرئيس إلهام علييف

    ٢٨.١٠.٢٠٢٠ [١٢:٥‎٧]

    باكو، 28 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)

    أجرت وكالة أنباء "إنترفاكس" الروسية اليوم مقابلة مع رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف.

    AZERTAG.AZ :وكالة أنباء "إنترفاكس" الروسية تجري مقابلة مع الرئيس إلهام علييف
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    وكالة أنباء "إنترفاكس" الروسية تجري مقابلة مع الرئيس إلهام علييف وكالة أنباء "إنترفاكس" الروسية تجري مقابلة مع الرئيس إلهام علييف