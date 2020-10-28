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    "جيروزاليم بوست" تتحدث عن التسامح في أذربيجان ومعاداة السامية في أرمينيا

    ٢٨.١٠.٢٠٢٠ [١٣:١٣]

    باكو، 28 أكتوبر، أذرتاج

    نشرت صحيفة "جيروزاليم بوست" مقالاً عن حياة اليهود في أذربيجان وأرمينيا.

    افادت أذرتاخ أن كاتب المقال رومان غوريفيتش تحدث عن تجمع يهود أشكناز الذين يعيشون في أذربيجان في 8 أكتوبر وصلّوا من أجل انتصار الجيش الأذربيجاني في الحرب في قره باغ الجبلية.

    يشير كاتب المقال إلى إقامة الأنصاب التذكاريّة تكريماً لعلماء يهود في أجزاء كثيرة من باكو. من المعروف أنه لا توجد معاداة للسامية في أذربيجان.

    كما يشير المقال إلى أن الأرمن عاشوا تاريخياً بسلام في أذربيجان. طُرد آلاف الأذربيجانيين من ديارهم في أرمينيا.

    يؤكد المؤلف استناداً إلى مركز"Pew" للأبحاث أن أرمينيا هي الدولة الأقل تسامحاً مع اليهود. في الواقع، يقول 32% من الأرمن إنهم لا يرون اليهود كأبناء وطنهم. ويلاحظ أيضاً أنه وفقًا لمؤشرات تصنيف معاداة السامية تحتل أرمينيا المرتبة الأولى بين دول الاتحاد السوفيتي السابق. يشار إلى أن نصب الهولوكوست في يريفان تعرض للتخريب بشكل متكرر. تم التأكيد على أن أرمينيا تعتبر أنصار النازية أبطالها القوميين.

    وفي ختام كلمته قال الكاتب ما يلي عن أذربيجان وأرمينيا: ماذا نرى في كلا الجانبين في الحرب؟ فمن ناحية، نرى أذربيجان التي لم تشهد اي وقت من الاوقات معادة السامية والتي تزود إسرائيل بموارد الطاقة وتحارب من أجل سلامتها الإقليمية، ومن ناحية أخرى، هناك أرمينيا المنغلقة وحيدة العرق وفيها معاداة للسامية والتي تحتل أراضي جارتها وتطلق النار على المدنيين.

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