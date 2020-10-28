عدم رد أرمينيا على مبادرة أذربيجان لتبادل الجثث والأسرى يدل على معاملتها اللاإنسانية تجاه مواطنيها

كنجه، 28 أكتوبر، ن. ممادوف وت. باباييف، أذرتاج

وفي معرض الإعراب عن التزامها بقواعد القانون الإنساني والدولي ومتطلبات اتفاقيات جنيف كررت جمهورية أذربيجان موقفها الإنساني بعد اتفاق موسكو على وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية. وهكذا، في اجتماع مع رئيس مكتب أذربيجان لمنظمة الصليب الأحمر الدولي في 12 أكتوبر طرحت اللجنة الحكومية المعنية بشئون أسرى الحرب والمواطنين المفقودين والمحتجزين برهائن من جانب واحد مبادرة لتسليم جثث 30 جندياً أرمنياً وفي نفس الوقت تسليم اثنين من المدنيين الأرمينيين وهما بابيان يفغينيا بافلوفنا البالغ من العمر 85 عاماً وملكوميان ميشا ميرلاندوفيتش البالغ من العمر 84 عاماً من سكان بلدة هادروت واللذين تُركا عاجزين عندما انسحبت القوات المسلحة الأرمينية من الأراضي المحتلة.

تفيد أذرتاج أن هذا البيان صدر من سكرتير لجنة الدولة إسماعيل أخوندوف في مقابلة مع الصحفيين يوم 27 أكتوبر.

وقال أيضاً إنه على الرغم من المبادرات المتكررة التي قدمتها اللجنة الحكومية في اجتماعاتها مع مكتب أذربيجان لمنظمة الصليب الأحمر الدولي لم تستجب أرمينيا لهذه المهمة الإنسانية. هذا ليس فقط دليل على عدم احترام أرمينيا للقانون الإنساني الدولي ولكنه أيضاً مؤشر على موقف البلاد اللاإنساني تجاه مواطنيها.