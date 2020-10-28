محافظة تارتار تتعرض للقصف الأرميني

باكو، 28 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)

يواصل الاحتلال الأرميني الإرهابي الانفصالي قصفه المكثف على المناطق السكنية والمسالمين العزل الأبرياء في المحافظات الأذربيجانية.

أطلقت قوات الاحتلال الأرمينية النار من راجمات الصواريخ "سيمرش" على مدينة تارتار الواقعة بالقرب من منطقة المعارك في قاراباغ الجبلية في الساعة 10:15 يوم 28 أكتوبر.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الدفاع الأذربيجانية انه لم يعلن عن خسائر مادية أو بشرية.