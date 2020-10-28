باكو، 28 أكتوبر، أذرتاج

جددت القوات المسلحة لارمينيا قصفها محافظة بردعه بصواريخ "سميرتش" خلال هذا اليوم.

افادت وكالة أذرتاج ان قتلى وجرحى سقطوا وألحقت أضرار كبيرة بالمنشآت نتيجة هذا الهجوم الصاروخي الغاشم على المدنيين.

يجب الذكر انه نتيجة قصف قرية قارا يوسفلي بمحافظة بردعه من قبل القوات المسلحة لارمينيا في 27 أكتوبر بالقنابل العنقودية قتل سكان القرية جعفروفا اوفيليا مجيد قيزي واحمدوفا ايبنيز اشرف قيزي واسماعيلوف احترام خليل اوغلو واسكندروفا آيصو روشن قيزي من مواليد عام 2013، وجرح اكثر من 10 سكان مدنيين.

يجب الاشارة الى ان ارمينيا تنتهك الهدنة الانسانية للمرة الثالثة.

تواصل القوات المسلحة لارمينيا التي انتهكت الهدنة الانسانية التي تم التوصل اليها في موسكو في 10 اكتوبر وبوساطة فرنسا في 18 اكتوبر، في واشنطن في 24 اكتوبر قصف السكان المسالمين والمنشآت المدنية بالصواريخ والمدافع.