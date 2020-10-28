وزارة الدفاع: معلومات تدعي بإسقاط طائرة مسيرة أذربيجانية كاذبة
AzerTAg.az
٢٨.١٠.٢٠٢٠ [١٤:٣٧]
باكو، 28 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)
دحضت وزارة الدفاع الأذربيجانية المعلومات التي نشرها الجانب الأرميني حول إسقاط مزعوم لطائرة بدون طيار تابعة للجيش الأذربيجاني، جسبما أفادته وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الاعلامي لوزارة الدفاع.
© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
المزيد...
٢٨.١٠.٢٠٢٠ [١٧:٥٦]
٢٨.١٠.٢٠٢٠ [١٦:٢٦]
٢٨.١٠.٢٠٢٠ [١٥:٣٤]
٢٨.١٠.٢٠٢٠ [١٥:١٦]
٢٨.١٠.٢٠٢٠ [١٧:٥٦]
٢٨.١٠.٢٠٢٠ [١٦:٢٦]
٢٨.١٠.٢٠٢٠ [١٥:٣٤]
٢٨.١٠.٢٠٢٠ [١٥:١٦]
٢٨.١٠.٢٠٢٠ [١٨:١٨]
٢٧.١٠.٢٠٢٠ [١٤:٠٦]
٢٧.١٠.٢٠٢٠ [١٣:٤٦]
١٧.١٠.٢٠٢٠ [١٢:٠٧]
١٦.١٠.٢٠٢٠ [١٠:٣٩]
١٤.١٠.٢٠٢٠ [٢٢:٥٠]
٢٧.١٠.٢٠٢٠ [١٨:٢٢]
٢٧.١٠.٢٠٢٠ [١٣:٥٤]
٢٣.١٠.٢٠٢٠ [١٦:٠٣]
١٩.١٠.٢٠٢٠ [١٨:٠٥]
١٩.٠٩.٢٠٢٠ [٢١:٢٠]
١٦.٠٩.٢٠٢٠ [١٣:٢٣]
١١.٠٩.٢٠٢٠ [١٧:٢٠]
١١.٠٩.٢٠٢٠ [١٤:٥٩]
٢٨.١٠.٢٠٢٠ [١٨:١٦]
٢٧.١٠.٢٠٢٠ [١٥:٤٤]
٢٦.١٠.٢٠٢٠ [١٧:٠٨]
٢٣.١٠.٢٠٢٠ [١١:٢٩]
٢٢.١٠.٢٠٢٠ [١٨:٢٨]
٢١.١٠.٢٠٢٠ [١٤:٤٥]
٢٠.١٠.٢٠٢٠ [١٧:٢٧]
٢٨.١٠.٢٠٢٠ [١٥:٢٩]
٢٨.١٠.٢٠٢٠ [١٥:٠٨]
٢٨.١٠.٢٠٢٠ [١٣:٣٥]
خطأ في تهجئة أو إملاء النص
ادخل ملاحظتك