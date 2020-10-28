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    سياسة


    وزارة الدفاع: معلومات تدعي بإسقاط طائرة مسيرة أذربيجانية كاذبة

    ٢٨.١٠.٢٠٢٠ [١٤:٣٧]

    باكو، 28 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)

    دحضت وزارة الدفاع الأذربيجانية المعلومات التي نشرها الجانب الأرميني حول إسقاط مزعوم لطائرة بدون طيار تابعة للجيش الأذربيجاني، جسبما أفادته وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الاعلامي لوزارة الدفاع.

     

    AZERTAG.AZ :وزارة الدفاع: معلومات تدعي بإسقاط طائرة مسيرة أذربيجانية كاذبة
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