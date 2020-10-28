غنائم عسكرية للجيش الأذربيجاني من قوات الاحتلال الأرمينية في اتجاه قوبادلي (فيديو)

باكو، 28 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)

ضبطت وحدات القوات المسلحة الأذربيجانية عدد كبير من الدبابات والمركبات المدرعة التي تركها الجيش الأرميني في المعارك باتجاه قوبادلي، حسبما أفادته وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الدفاع.

تقدم وزارة الدفاع مقطع فيديو عن عنائم الجيش الاذربيجاني من الجيش الأرميني.

https://video.azertag.az/files/video/2020/3/16038667251620353753.mp4