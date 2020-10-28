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    سياسة


    غنائم عسكرية للجيش الأذربيجاني من قوات الاحتلال الأرمينية في اتجاه قوبادلي (فيديو)

    ٢٨.١٠.٢٠٢٠ [١٤:٥‎٧]

    باكو، 28 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)

    ضبطت وحدات القوات المسلحة الأذربيجانية عدد كبير من الدبابات والمركبات المدرعة التي تركها الجيش الأرميني في المعارك باتجاه قوبادلي، حسبما أفادته وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الدفاع.

    تقدم وزارة الدفاع مقطع فيديو عن عنائم الجيش الاذربيجاني من الجيش الأرميني.

    https://video.azertag.az/files/video/2020/3/16038667251620353753.mp4

     

    AZERTAG.AZ :غنائم عسكرية للجيش الأذربيجاني من قوات الاحتلال الأرمينية في اتجاه قوبادلي (فيديو)
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    غنائم عسكرية للجيش الأذربيجاني من قوات الاحتلال الأرمينية في اتجاه قوبادلي (فيديو)